У районі Авдіївки ввечері зав'язався жорсткий бій - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Євген Дейдей.

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"Бойовики продовжують "перемир'я" системними обстрілами наших сил. Близько 18.00 в районі Авдіївки зав'язався жорсткий бій. Сепари накривають з 82-мм мінометів, танків і АГС. Тримаємося!", - написав він.

У свою чергу екс-спікер АТО Олексій Дмітрашковський на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на словам місцевих жителів, написав, що "путінські бандюки" влаштували обстріл з важкого озброєння.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

У тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км у глибину.