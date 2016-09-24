Після викриття змови проти Плотницького один з лідерів "ЛНР" покінчив з собою

Про це йдеться у повідомленні "Генеральної прокуратури ЛНР", передають сепаратистські ЗМІ.

Як повідомляється, Ципкалов був затриманий в ході слідства по справі "державного перевороту", в ході якого планувалося здійснити "фізичну ліквідацію керівників республіки, а саме глави ЛНР, керівників силових структур, керівників Ради міністрів ЛНР і Народної ради ЛНР".

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Перебуваючи під вартою, Ципкалов повісився.

"Усвідомивши тяжкість злочину і розуміючи, що надана інформація про коло осіб несе небезпеку для його життя, Геннадій Ципкалов скоїв самогубство", - повідомила "прокуратура" самопроголошеної "республіки".

По справі про переворот затриманий також один з керівників "Народної міліції ЛНР" Віталій Кисельов, повідомили в "прокуратурі".

Як повідомляв УНІАН, у серпні глава "ЛНР" Ігор Плотницький отримав поранення в результаті замаху - поруч із його автомобілем стався потужний вибух.