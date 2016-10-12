В зоні АТО не спостерігається ескалації ситуації - Міноборони
18:21, 12 жовтня 2016Війна
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В зоні проведення антитерористичної операції не спостерігається ескалації ситуації, а є лише порушення режиму припинення вогню з боку терористів.
Міноборони: Кожен день бойовики порушують домовленості щодо припинення вогню / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після урочистостей у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна з нагоди Дня захисника Вітчизни, який святкуватиметься 14 жовтня, заявив перший заступник міністра оборони Іван Руснак.
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“Там немає як такої ескалації. Там кожен день іде порушення домовленостей щодо припинення вогню, і ми кожен день даємо інформацію про порушення припинення вогню з тієї сторони. На жаль, у нас є поранені і загиблі”, - сказав Руснак.
Як повідомляв УНІАН, Руснак також заявив, що необхідності у сьомій хвилі мобілізації немає.
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