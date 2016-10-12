У Міноборони обіцяють безпеку жителям Станиці Луганської після відведення українських військ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Руснак сьогодні в коментарі журналістам після завершення урочистостей до Дня захисника України, який святкуватиметься 14 жовтня.

“Штабом АТО, безумовно, враховується це, і там будуть вжиті всі відповідні заходи, що забезпечити безпеку населення, яке там залишиться”, - запевнив Руснак.

Як повідомляв УНІАН, у Станиці Луганській проходять акції протесту жителів проти відведення військ і озброєнь на цій лінії розмежування.

Керівництво Луганської обласної військово-цивільної адміністрації також вважає загрозою для життя мирного населення можливе відведення військ зі Станиці Луганської.

Читайте такожМісія ОБСЄ заявила про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі

21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському. Водночас У Станиці Луганській через провокаційні обстріли з боку бойовиків заходи з відведення українських військ перенесено.