У Міноборони обіцяють безпеку жителям Станиці Луганської після відведення українських військ
У Міністерстві оборони гарантують безпеку жителям Станиці Луганської після відведення українських військ відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу від 21 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Руснак сьогодні в коментарі журналістам після завершення урочистостей до Дня захисника України, який святкуватиметься 14 жовтня.
“Штабом АТО, безумовно, враховується це, і там будуть вжиті всі відповідні заходи, що забезпечити безпеку населення, яке там залишиться”, - запевнив Руснак.
Як повідомляв УНІАН, у Станиці Луганській проходять акції протесту жителів проти відведення військ і озброєнь на цій лінії розмежування.
Керівництво Луганської обласної військово-цивільної адміністрації також вважає загрозою для життя мирного населення можливе відведення військ зі Станиці Луганської.
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21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.
1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському. Водночас У Станиці Луганській через провокаційні обстріли з боку бойовиків заходи з відведення українських військ перенесено.