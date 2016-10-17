Бойовики знищили цілу вулицю у Водяному (фоторепортаж)

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«По населеному пункту Водяне, яке розташоване неподалік від Маріуполя, незаконні збройні формування гатили з артилерії калібром 152 мм та 122 мм, а також із мінометів калібром 120 мм. Упродовж трьох днів, з 12 до 14 жовтня, сюди прилетіло більше 700 мін та снарядів. Вогонь ворог вів з напрямків населених пунктів Ленінське, Заіченко та Комінтернове», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в штабі АТО, військовослужбовці української сторони СЦКК, які прибули у Водяне, зафіксували численні розриви мін та снарядів, руйнування житлового сектору та інфраструктури.

«Внаслідок потужних та цинічних обстрілів повністю знищено 6 житлових будинків, а 10 – отримали значні ушкодження, виведено з ладу й лінію електропередач. Практично незаконні збройні формування знищили цілу вулицю у цьому населеному пункті», - підкреслюється в повідомленні.

У штабі також повідомили, що внаслідок обстрілів бойовиків поранено одну місцеву жительку.

«Поранення отримала місцева мешканка 1938 року народження, яка була евакуйована у лікарню міста Маріуполя. До речі, у Водяному на момент обстрілу проживали 11 осіб, які, попри ризик, залишилися у своїх обійстях і не мали змоги виїхати у безпечне місце», - зазначається в повідомленні.

У штабі АТО додали, що всі ці злочинні випадки порушення режиму припинення вогню та використання бойовиками заборонених Мінськими домовленостями видів озброєння військовослужбовці української сторони СЦКК задокументували і передали матеріали фотофіксації представникам спеціальної моніторингової місії СММ ОБСЄ в Україні.