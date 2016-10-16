Бойовики гатять по житлових кварталах Мар'їнки та Красногорівки з мінометів і важкої артилерії – штаб АТО

Про це штаб АТО повідомив на сторінці у Facebook

«Красногорівку незаконні збройні формування ОРДО цієї ж ночі обстріляли з мінометів калібром 82 мм з напрямку населеного пункту Старомихайлівка. Пошкоджень зазнало подвір’я по вулиці Чайковського. Тут три міни, що розірвалися, знищили господарчу будівлю, а уламками пошкоджено паркан та плодові дерева», - розповіли в прес-центрі.

Читайте такожБойовики з великокаліберної артилерії влучили по лікарні у Попасній

Крім того, вночі потужних обстрілів зазнала Мар’їнка.

«Так, вночі 15 жовтня, незаконні збройні формування ОРДО здійснили цинічний обстріл житлових кварталів міста Мар’їнка. Ворог вогонь вів з артилерійських систем калібром 122 мм та мінометів з напрямку селища Трудівські Петровського району міста Донецька», - йдеться у повідомленні.

В штабі зазначили, що значних збитків зазнали три подвір’я по вулиці Героїв Чорнобиля. Внаслідок розривів артилерійських снарядів пошкоджено господарські будівлі, зовнішні стіни та вікна житлових будинків. Також було знайдено й 122-мм снаряд, який не розірвався.

На щастя, постраждалих серед мирного населення в Мар’їнці та Красногорівці немає.

«Всі ці випадки порушення режиму припинення вогню та використання бойовиками НЗФ ОРДО заборонених Мінськими домовленостями видів озброєння військовослужбовці української сторони СЦКК ретельно задокументували і передали матеріали фотофіксації представникам спеціальної моніторингової місії СММ ОБСЄ в Україні», - наголосили в штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН, за фактом обстрілу бойовиками Мар‘їнки поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Загалом, за цей тиждень у Мар’їнці внаслідок артударів терористів пошкоджено 16 будинків.