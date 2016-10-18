Військові про ситуацію під Маріуполем: проросійські бойовики кут собі вихопили, тепер "кошмарять" звідти (відео)

Військові кажуть, що найбільше стріляють з напрямку окупованої Саханки, йдеться в сюжеті ТСН.

"Мінометний обстріл був з боку противника. 120-ка, 80-ка били зранку. Більше десяти впало - це точно. Вчора цілий день обстріли були. Цілий день! Тобто порахувати їх нереально", - розповів боєць ЗСУ "Вадим".

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Снарядами посікло великі дерева навколо позицій українських воїнів. Морпіхи біля Лебединського жартують, що сокир і пил для заготовлення дров не замовляли. Замість деревини складують рештки боєприпасів із маркуванням виробництва РФ - докази для майбутнього трибуналу. Обирати є з чого. "За добу було випущено більше 500 мін і снарядів різного калібру", - каже прес-офіцер сектору "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер.

Бійці кажуть, що російську військову присутність помітно не тільки у виробництві снарядів. "В артилерії там точно спеціалісти. Дуже влучно б'ють, дуже швидко виявляють наші позиції", - констатує військовослужбовець ЗСУ з позивним "Факел". Тактика ворога вже принесла йому відносний успіх. "Вони прорвали там, кут собі вихопили. І тепер кошмарять нас звідти", - констатує командир із позивним "Дід".

Раніше речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко заявляв, що російсько-терористичні війська перейшли до тактики «випаленої землі» під Маріуполем, тотально руйнуючи населені пункти та українські оборонні рубежі на цій ділянці фронту.