Міноборони про ескалацію під Маріуполем: російсько-терористичні війська перейшли до тактики "випаленої землі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

За словами Лисенка, на Донецькому напрямку окупанти продовжують дотримуватися тактики точкових обстрілів українських позицій майже по всій лінії фронту.

Зокрема минулої доби ворог відкривав вогонь в усіх ключових районах протистояння за винятком Донецького аеропорту.

«Бойовики застосовують важке озброєння. Найбільше вчора дісталося Троїцькому, де ворог випустив по наших позиціях 10 мінометних мін та 10 снарядів. Також противник застосовував міномети у Луганському, Новгородському, Верхньоторецькому та Авдіївській промзоні. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння», - сказав Лисенко.

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На Маріупольському напрямку найскладніша обстановка, як і раніше, продовжує ускладнюватись ситуація на рубежі Мар’їнка – Красногорівка. Лише за півтори години окупанти випустили по українських позиціях та житлових кварталах 225 боєприпасів з важкого озброєння. У Мар’їнці постраждало 8 будинків, зокрема 5 житлових.

«Така сама ситуація – на півдні (ділянка фронту Талаківка – Широкине). Зокрема вчора найбільше дісталося Лебединському. Кількість випущених мін та снарядів сягає кількох сотень. Калібр важкого озброєння, яке застосовують окупанти, – від 82 та 152 мм. Тактика противника – тотальне руйнування населених пунктів і наших оборонних рубежів на цій ділянці фронту, що полегшить бойовикам подальші агресивні дії на «випаленій землі», - наголосив речник Міноборони з питань АТО.