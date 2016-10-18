Ватажок "ДНР" назвав "організатора" ліквідації "Мотороли"

Про це він заявив в ефірі одного з пропагандистських російських каналів.

"На сьогодні можу сказати наступне, що ця операція була розроблена СБУ", - вважає він.

Крім того, Захарченко наголосив, що про конкретних виконавців поки "рано говорити", їх оголосять після закінчення слідства.

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Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром в "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".