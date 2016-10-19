На Донбасі загинув український матрос
13:11, 19 жовтня 2016Війна
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У зоні проведення АТО в Донецькій та Луганській областях під час виконання бойових завдань загинув український матрос.
У зоні АТО загинув матрос / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили ВМС ЗСУ.
Його ім'я - Захаров Дмитро Андрійович.
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Проте не уточнюється інформація про обставини загибелі матроса у зоні проведення АТО.
У свою чергу на сторінці "Морська піхота України" у Facebook, зазначається, що загиблому було 22 роки.
"У цей день він ніс службу на спостережному посту, ворожа ДРГ обстріляла позиції з підствольних гранатометів, і Дмитро був смертельно поранений осколками", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.
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