На Донбасі загинув український матрос

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили ВМС ЗСУ.

Його ім'я - Захаров Дмитро Андрійович.

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Проте не уточнюється інформація про обставини загибелі матроса у зоні проведення АТО.

У свою чергу на сторінці "Морська піхота України" у Facebook, зазначається, що загиблому було 22 роки.

"У цей день він ніс службу на спостережному посту, ворожа ДРГ обстріляла позиції з підствольних гранатометів, і Дмитро був смертельно поранений осколками", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.