Знищення "Мотороли": ЗМІ дізналися, що думають про терориста "ДНР" на батьківщині його вдови

Її бабуся залишається жити на звільненій українській території і переконує, що доля онучки та її горе-чоловіка їй нецікава, йдеться у сюжеті ТСН.

Уродженка Слов'янська Олена познайомилася з терористом, коли він оглядав будинки місцевих для розташування терористичних позицій. В одному з інтерв'ю розповідав, що сам запропонував себе за зятя, не повідомляючи, що вже одружений.

Провал терористичної операції зятя примусив новоспечених родичів терориста тікати. В одноповерховому будинку залишилася тільки бабуся – каже, доля родичів їй більше не цікава.

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Смерть онуччиного зятя жінку поважного віку теж не вразила: "Я його бачила тільки раз. Звідки я знаю, кого вбили, кого прибили, кого винесли чи поховали, звідки я знаю".

Сум смерть терориста викликала лише у сусідки Олі – дівчина досі спілкується із вдовою "Мотороли".

"Я тільки вчора дізналася, що загинув її чоловік, я вчора плакала, теж засмучуюсь. Вона хотіла повернутися з мамою, але як, я не знаю", - каже дівчина.

При згадці про бойовика всі інші сусіди розповідають не про нього, а про війну.

Про "подвиги" "Мотороли" тут нагадує хіба один побитий вагончик та на ньому три літери "ДНР", які місцеві вирішили так і не зафарбовувати.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав. В угрупованні "ДНР" у знищенні Павлова звинуватили "українську диверсійно-розвідувальну групу".

"Моторола" був одним із найжорстокіших бойовиків "ДНР". Зокрема, він розстріляв полоненого українського військового Ігоря Брановицького. Сам "Моторола" зізнався у вбивстві 15 полонених військовослужбовців ЗСУ.