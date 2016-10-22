"Гіві" проти Захарченка: в ІС розповіли, як розпадається бандитське угрупування "ДНР"

Координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук не зміг підтвердити ці чутки, але пояснив, що це цілком очікувано, передає "Апостроф".

За його словами, "Гіві" звалив на себе роль царя і бога, поставивши під сумнів авторитет глави так званої ДНР Олександра Захарченка, також регулярно зловживаючи владою всередині бандформування. Як наслідок, останнє "антисистемне" угрупування "ДНР" розвалюється на очах.

"У мене немає інформації, що "Гіві" втік до Придністров'я. Але з початку вересня, якщо не з кінця серпня неодноразово повідомляли, що у бандформуванні "Сомалі" вкрай поганий морально-психологічний стан особового складу... Основна проблема була в тому, що "Гіві" фактично взяв на себе роль місцевого царька і бога, який "вирішує", активно займався рукоприкладством, через що бойовики неодноразово зверталися до всіляких "правоохоронних органів", але без жодного результату", - розповів Тимчук.

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Він зазначив, що така практика існувала не тільки щодо рядових бойовиків, але і заступників, командирів підрозділів, яких били перед строєм. До всього іншого, додав він, "Гіві" пішов на конфронтацію із Захарченком — у них склалися дуже погані стосунки.

"Я знаю, що Захарченко у своєму колі неодноразово висловлював претензії, що "Гіві" демонструє лояльність до російських кураторів, облизуючи їх з ніг до голови, але часто-густо саботує накази самого Захарченка. Після вбивства "Мотороли" напрошувалося, що "Гіві" — наступний кандидат", - вважає координатор групи "Інформаційний спротив".

Ситуація всередині підрозділу "Сомалі" і навколо нього була така, що фактично він почав розпадатися, наголосив Тимчук.

"Наскільки я знаю, командир з "Гіві" просто ніякий: він ніколи не піклується про особовий склад й навіть навпаки — щоб собі поставити галочку — людей використовує як гарматне м'ясо. Зрозуміло, що людям це не подобається", - розповів він.

"Сомалі" — одне з дуже небагатьох бандформувань, які залишилися у первозданному вигляді, оскільки змінювалася штатна структура, банда доукомплектовалась російськими бойовиками, технікою — але її назва використовувалася останнім часом як бренд. І "Гіві" був одним з небагатьох представників, які досить давно беруть участь у діяльності "ДНР". І його там мало не звели в ранг героя, вважає Тимчук.

"Але некерованість з боку Захарченка одразу ставила питання про те, що це бандформування навряд чи вписується в ту систему, яку на Донбасі вибудовує Росія: жорстка вертикаль, входження в армійські корпуси не тільки де-юре, але і де-факто, беззаперечне виконання наказів", - пояснив він.