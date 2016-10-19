У "ДНР" почався конфлікт між Захарченком та "Гіві", останнього може спіткати доля "Мотороли" - ІС

Про це на своїй сторінці в Facebook написав координатор групи "Інформаційний Спротив" Дмитро Тимчук.

Таке погіршення відносин викликане постійними спробами "Гіві" опротестовувати або саботувати накази керівництва "ДНР" щодо дій очолюваного ним бандформування.

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"Одночасно Захарченка дратує той факт, що командир "Сомалі", саботуючи його накази, явно демонструє лояльність російським "кураторам", - йдеться у повідомленні Тимчука.

Так, за його словами, останнім приводом для конфлікту стала відмова "Гіві" виконувати наказ Захарченка про передислокацію тренувального табору "Сомалі" з території колишньої середньої школи в н. п. Макіївка.

Крім того, в самому бандформуванні "Сомалі", бойові підрозділи якого наразі виконують "бойові завдання" в районі Авдіївки, склалася вкрай негативна морально-психологічна ситуація, що посилює позиції Захарченка в конфлікті з "Гіві".

"Після ліквідації "Мотороли" самі бойовики зі складу "Сомалі" не відкидають, що подібна доля найближчим часом чекає і їхнього командира", - підсумував Тимчук.