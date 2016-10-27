ОБСЄ: На Луганщині дитина отримала поранення, потрапивши в мінну пастку
17:32, 27 жовтня 2016Війна
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У селищі Селезнівка Луганській області 11-річна дівчинка отримала поранення, потрапивши в мінну пастку.
У підконтрольній так званої "ЛНР" Селезнівці вона отримала серйозні поранення / Фото УНІАН
Про це на брифінгу заявив перший заступник керівника СММ ОБСЄ Олександр Хуг, інформує "112 Україна".
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"У підконтрольній так званої "ЛНР" Селезнівці вона отримала серйозні поранення, коли спрацювала мінна пастка під час того, як вона намагалася набрати воду з колодязя", - сказав він.
Нагадаємо, раніше бойовики з великокаліберної артилерії потрапили по лікарні в Попасній.
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