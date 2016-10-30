На Донеччині затримано юнака, який постачав бойовикам матеріали для будівництва укріплень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Поліцейські затримали юнака в Бахмуті, в автобусі за напрямком Бахмут-Москва, який підозрюється у діяльності незаконних збройних формувань. Вже встановлено, що затриманий навесні 2014 року під час окупації Слов’янська вирішив заробити і перевозив будівельні матеріали для ворожих укріплень", - сказав Мотузяник.

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За даними речника Міноборони, після початку активних бойових дій цей юнак переїхав на Харківщину, а згодом до Росії.