На Донеччині затримано юнака, який постачав бойовикам матеріали для будівництва укріплень
13:59, 30 жовтня 2016Війна
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Співробітники Національної поліції України вчора затримали в Бахмуті Донецької області юнака, який постачав бойовикам матеріали для будівництва укріплень.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«Поліцейські затримали юнака в Бахмуті, в автобусі за напрямком Бахмут-Москва, який підозрюється у діяльності незаконних збройних формувань. Вже встановлено, що затриманий навесні 2014 року під час окупації Слов’янська вирішив заробити і перевозив будівельні матеріали для ворожих укріплень", - сказав Мотузяник.
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За даними речника Міноборони, після початку активних бойових дій цей юнак переїхав на Харківщину, а згодом до Росії.
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