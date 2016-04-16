Українська розвідка повідомила про чергові втрати ЗС Росії: 38 "двохсотих" вночі вивезли з Донбасу
В ніч з 15 на 16 квітня ц.р. до Росії через колишній пункт пропуску “Донецьк” (Росія) вивезено тіла 38 знищених на Донбасі російських військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Також у повідомленні зазначається, що українською розвідкою встановлено чергові втрати особового складу розвідувальних підрозділів 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, що здійснюють диверсійно-розвідувальні акції у районі н.п.Авдіївка.
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Зокрема, 14 квітня ц.р. отримали поранення дев’ять військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка);
За даними розвідки, 15 квітня ц.р. до Центральної міської клінічної лікарні №9 та Міської клінічної лікарні №5 за районів н.п.Ясинувата та Новотроїцьке доставлено дев’ять загиблих та одинадцять поранених військовослужбовців із складу окремого штурмового батальйону (Донецьк).