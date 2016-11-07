На Донбасі знову обмежений доступ до ділянок розведення сил – ОБСЄ

Про це йдеться в повідомленні місії в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка – ЗСУ, «ЛНР», «ДНР» не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", – йдеться в повідомленні.

Як заявили в СММ, спостерігачі готові та можуть здійснювати спостереження, але їм потрібен доступ.

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Місія ОБСЄ нагадала, що Спільний центр із контролю та координації має сприяти забезпеченню безпечного й безперешкодного доступу, координувати розмінування.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося в Золотому, 7 жовтня – у Петрівському. На 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил поблизу Станиці Луганської.