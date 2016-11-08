Російські найманці з Горлівки обстріляли пункт пропуску "Майорське"

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Обстріл бойовики розпочали о 21.00 з боку Горлівки, що на неконтрольованій території. Вони використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.

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У результаті обстрілу декілька мін розірвалися поряд із територією КПВВ.

Пропускні операції в той час на цьому дорожньому коридорі вже не здійснювалися, тому ніхто з цивільних громадян не постраждав.