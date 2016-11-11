З'явилися подробиці загибелі українського морпіха у районі Павлополя (фото)

На своїй сторінці у Facebook їх оприлюднив волонтер Олексій Ліпіріді.

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"Морський піхотинець встиг привітати сина з днем народження, з його 13-річчям. А через дві години його не стало... Куля обірвала його життя", - написав волонтер.

У свою чергу видання Преступности.НЕТ повідомляє, що поблизу міста Павлополь у "Секторі М" внаслідок зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків загинув військовослужбовець 501-го батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Костянтина Ольшанського Олександр Борисович Бойко.