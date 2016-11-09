У районі Павлополя загинув морпіх - ЗМІ
17:18, 09 листопада 2016Війна
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Сьогодні на Маріупольському напрямку в районі Павлополя загинув боєць одного з підрозділів морської піхоти.
ЗМІ повідомили про втрати сил АТО / Фото УНІАН
Про це повідомило джерело у "Секторі М", передає агентство InfoResist.
"Один боєць загинув, другий отримав поранення", — сказало джерело.
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Водночас спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні заявляв, що за добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє бійців отримали поранення.
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