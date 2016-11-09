У районі Павлополя загинув морпіх - ЗМІ

17:18, 09 листопада 2016
Війна
803 0

Сьогодні на Маріупольському напрямку в районі Павлополя загинув боєць одного з підрозділів морської піхоти.

ЗМІ повідомили про втрати сил АТО / Фото УНІАН

Про це повідомило джерело у "Секторі М", передає агентство InfoResist.

"Один боєць загинув, другий отримав поранення", — сказало джерело.

Читайте такожКомандир бойовиків застрелив двох російських "радників" - розвідка
Водночас спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні заявляв, що за добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє бійців отримали поранення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter