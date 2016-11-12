За добу на Донбасі загинули двоє військових, ще двоє - отримали поранення
13:31, 12 листопада 2016Війна
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За минулу добу в результаті активних бойових дій двоє українських військових загинуло і двоє отримали поранення.
Ілюстрація REUTERS
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу в результаті активних бойових дій двоє українських військових загинуло і двоє отримали поранення", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада окупаційні війська 36 раз обстріляли позиції Збройних сил України, переважно - на Маріупольському напрямку.
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