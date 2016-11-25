Військові розповіли, як біля Докучаєвська бойовики взяли "під опіку" кар'єр і завод українського мільярдера (відео)

Це коли вночі з житлових районів окупованої території по них стріляє артилерія, а вдень під захистом людей із прапорами РФ на повну потужність працюють завод і кар'єр одного з українських багатіїв, йдеться в сюжеті ТСН.

"Спостерігаємо спалахи з населених пунктів. Вони самі розуміють, що ми не маємо права туди стріляти", - розповідає про нічні артилерійські атаки бойовиків військовий із позивним "Абрам". Він з побратимами тепер змушений пересуватися по власній землі практично навприсядки. "Отак пересуваємося. Зеленка осипалася, тепер ми, як на долоні", - пояснює військовослужбовець механізованої бригади.

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За словами бійців, теперішня війна могла б претендувати на статус класичної позиційної, якби не "гібридні" нюанси грошово-політичного походження, котрі не вкладаються у здорову голову. Позиції ворогів розділяє кар'єр, який щодня працює на повну потужність. Він належить українському мільярдеру, а захищають це майно російські найманці та сепаратисти з організації "ДНР".

Військові переконані, що об'єкт давно можна було б відбити і завдяки цьому вирівняти лінію фронту, а окупантів ще міцніше затиснути в Докучаєвську. Однак команди немає.

"З того боку нас провокують, а так наше діло – тільки спостерігати", - констатують солдати.

Нагадаємо, напередодні позиції українських військових на Донеччині спробували атакувати проросійські найманці з боку окупованої Оленівки. Група диверсантів із двох снайперів і трьох чоловік прикриття наблизилася до опорного пункту військових, але дістала відсіч і відступила.