Росія перевела системи ППО в окупованому Криму на посилений режим роботи – ЗМІ

Окупанти переводять війська протиповітряної оборони у Криму на посилений режим роботи через ракетні стрільби України в акваторії Чорного моря. Про це пише російське агентство ТАСС, посилаючись на джерело в "силових структурах" півострова.

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"Незважаючи на те, що з боку України проведення стрільб - це своєрідний піар-хід, метою якого є створення нервозної обстановки, однак військовими це в будь-якому випадку сприймається як реальна і потенційна загроза, тому що сили ППО Росії в Криму переведені на посилений режим роботи. Це стосується не тільки наземних засобів ППО, але і корабельних, оскільки кораблі Чорноморського флоту - це самодостатні бойові одиниці для відображення подібних загроз", - сказав співрозмовник агентства.

Як відомо, 25 листопада Міноборони РФ вручило ноту Україні у зв'язку з планами провести ракетні пуски поруч з окупованим Кримом. Увечері 29 листопада Росавіація повідомила, нібито Україна встановила нові небезпечні зони для виконання польотів над водами Чорного моря і таким чином порушила кордону російських "територіальних вод" біля окупованого Криму.

Також волонтери зафіксували перекидання в Крим ЗРК С-300ВМ "Антей-2500". Це може бути пов'язано зі спробою зірвати українські ракетні випробування над Чорним морем, які заплановані 1-2 грудня.