В окупованому Криму помітили скупчення військової техніки (фото, відео)

Відповідні знімки опубліковані на сайті Варламова varlamov.ru.

Він розповів, що в окупованому Сімферополі танки, гармати та іншу техніку возять по місту.

"Можливо, звичайне перекидання техніки, але у світлі чуток про те, що Україна зібралася якісь навчання днями почати, виглядає все це тривожно", - йдеться у його повідомленні.

Читайте такожНапередодні українських навчань РФ перекинула в окупований Крим ЗРК С-300 – волонтери (відео)

Також 29 листопада мешканці вулиці Будьонного Керчі повідомили про те, що весь день під їхніми вікнами стоїть колона військової техніки, передає KERCH.

"Керчани були заінтриговані й стурбовані тим, що трапилося, проте приблизно о 16:00 автомобілі прийшли в рух і попрямували у бік виїзду з міста", - зазначає видання.