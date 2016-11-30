В окупованому Криму помітили скупчення військової техніки (фото, відео)
Відомий російський блогер Ілля Варламов показав фотографії військової техніки, яку помітив на вулицях окупованого Сімферополя.
Відповідні знімки опубліковані на сайті Варламова varlamov.ru.
Він розповів, що в окупованому Сімферополі танки, гармати та іншу техніку возять по місту.
"Можливо, звичайне перекидання техніки, але у світлі чуток про те, що Україна зібралася якісь навчання днями почати, виглядає все це тривожно", - йдеться у його повідомленні.
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Також 29 листопада мешканці вулиці Будьонного Керчі повідомили про те, що весь день під їхніми вікнами стоїть колона військової техніки, передає KERCH.
"Керчани були заінтриговані й стурбовані тим, що трапилося, проте приблизно о 16:00 автомобілі прийшли в рух і попрямували у бік виїзду з міста", - зазначає видання.