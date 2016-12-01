Сигнал Росії та легітимні оборонні випробування: європейські експерти про ракетні стрільби ЗСУ біля Криму

Одні кажуть, це суверенне й законне право держави здійснювати на своїй території подібні маневри. Інші налаштовані критично. На їхню думку, це може зіграти тільки на руку Путіну та його пропаганді, а також відвернути від України країни Заходу, які ще сумніваються у своїй позиції щодо Росії, передає Радіо Свобода.

Це – легітимні оборонні випробування, на які має право кожна суверенна держава, що дотримується міжнародних угод, зокрема, Угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Так вважає доктор Джефрі Ларсен, відомий аналітик та дослідник із Оборонного коледжу НАТО, базованого в Римі.

"Якщо Україна хоче на власній території випробувати озброєння – то це є законне оборонне тестування. Водночас, це може розглядатися як умисна дія, яка має на меті надіслати Росії сигнал. А там це можуть розцінювати як провокацію, що є потенційно небезпечно. Але, як суверенна нація, українці, дотримуючись обмежень в озброєннях, можуть проводити ці випробування", – каже Ларсен.

Але не лише НАТОвський експерт не виключає, що в нинішній ситуації такий крок може нести неабияку небезпеку, бо з російського боку це, безумовно, розцінюватимуть як провокаційні дії.

​Федеріко Сантопінто, брюссельський експерт із питань врегулювання криз при аналітичному центрі «Група з досліджень та інформації щодо миру та безпеки» (GRIP), пояснює: «На своїй землі українці можуть робити, що хочуть, тож ці випробування легітимні, на відміну від того, що робить Росія в Криму».

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«Водночас, після американських виборів настала невизначеність, тож деякі держави намагаються пограти своїми м’язами, чи перевірити поведінку інших. Нині саме це й відбувається, і м’язи показує насамперед Росія. Однак, не думаю, що це призведе до конфронтації», – додає експерт.

Варто було б припинити цей «кругообіг» показових воєнних дій для нагнітання напруги, вважає Свен Біскоп, аналітик із брюссельського Королівського інституту міжнародних відносин «Егмонд». На його думку, Захід повинен показувати свою єдність Росії, яка може реагувати, лише демонструючи свою військову міць.

"Що б українці не робили, росіяни можуть вдатися до ще більшої ескалації, тож це не має сенсу. Зрозуміло, що це цілком законно, але це не означає, що це мудро. Це на руку Путіну: в економічному сенсі він слабкий, тому, він і спрямовує гру у військовий простір. Тому нам слід міцно дотримуватися санкцій і особливо залишатися об’єднаними у політичному сенсі – це набагато важливіше", – каже аналітик з питань оборони в Інституті Егмонд.

Ще категоричніше оцінює військові випробування України поблизу нашпигованого російськими військами та флотом Кримського півострова брюссельський блогер, головний редактор військового інтернет-видання Bruxelles2 Ніколя Грос-Верейде. Він вважає ці дії є відверто провокативними і застерігає, що у разі ескалації напруги чи відкритого збройного конфлікту з Росією, покладатися на НАТО Україні не варто.

"Російська пропаганда каже, що почали війну не вони, а інші, хоча ми розуміємо, що це неправда. Але своїми діями українці надають чинності твердженням, що, мовляв, це вони провокують Росію. Для частини європейців, які кажуть, що Київ не робить достатньо для миру, це стане підтвердженням цієї ідеї. Водночас, варто пам’ятати: жоден європейський солдат не піде помирати за Україну", – відверто каже Грос-Верейде, нагадуючи, що коли Росія анексувала Крим, ніхто з НАТО, ЄС чи США не втрутився.

Брюссельський блогер пояснює, що українці повинні засвоїти уроки історії: в 1956-му був Будапешт, у 1968-му – Прага, потім Польща – і ніколи НАТО чи Захід не втручалися у зони російського вплив: "Україна хоч і перебуває у зоні змішаного впливу, але вона не є членом НАТО, а подібні військові випробування можуть тільки відвернути від неї деякі країни-союзниці. Бо після Криму, якщо Захід і запровадив санкції та висловив політичну незгоду із діями Москви, то у військовому плані Україна була й залишатиметься наодинці".

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня відбулося 16 пусків українських ракет, усі вони досягли мети, завдання виконані у повному обсязі. Навчання Повітряних сил ЗСУ продовжаться 2 грудня.

За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.