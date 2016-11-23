Волонтери ідентифікували на Донбасі військовослужбовців із 75 російських військових частин (відео)

Про це йдеться у розслідуванні волонтерської спільноти InformNapalm.

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"Відеопрезентація бази даних розслідувань швидко ознайомить вас з основними висновками, які зроблені аналітиками спільноти. Повна база даних розслідувань InformNapalm містить набагато більше інформації. Ви можете ознайомитись з нею тут", - йдеться у повідомленні.

Раніше в InformNapalm ідентифікували артилеристів 7-ї військової бази Міноборони РФ, причетних до обстрілу України з-за "поребрика" у вересні-листопаді 2014 року.