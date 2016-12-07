Екс-ватажок "ДНР" озвучив реальні втрати бойовиків на Донбасі

"У кожній бригаді на передовій гине по 8-10 осіб за два тижні. Штат батальйону — 350 осіб, а реально в строю воює 151. Понад 60% не доукомплектовано підрозділів, які стоять на передових позиціях. І нікому до цього немає ні найменшого діла", - передає DonPress слова бойовика.

Читайте також"ДНР" та "ЛНР" можуть об'єднатися - ІС

Крім того, за словами терориста, в "армії ДНР" немає жодних заготовлених других позицій, — "підрозділів", що перебували б у місцях постійної дислокації, щоб вони могли висуватися вперед у разі необхідності.

Раніше Ходаковський в інтерв'ю Reuters розповів, що захоплені проросійськими бойовиками території Донецької області не в змозі самі себе забезпечити, і навантаження на економіку РФ з часом буде тільки зростати.