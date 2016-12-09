Волонтери розсекретили військових з 19-ої ОМСБр ЗС РФ, які воювали на Донбасі (фото)
13:38, 09 грудня 2016Війна
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Волонтери розсекретили кілька військових злочинців з роти безпілотних літальних апаратів (БПЛА) зі складу 19-ї мотострілецької бригади (в/ч 20634, Владикавказ, Північна Осетія – Аланія) 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Росії, які брали участь у боях на окупованому Донбасі.
Про це йдеться у розслідуванні волонтерської спільноти InformNapalm.
Волонтери назвали їхні імена: Олександр Федорович Дігуров, Олександр Михайлов, Микола Білокобиленко та Алес Джумагалієв.
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Зазначається, що взимку 2015 року основним районом діяльності розвідроти з 19-ої ОМСБр була лінія розмежування близько Донецька.
Раніше волонтери розкрили розвідників 7-ї військової бази Міноборони РФ, які брали участь в агресії проти України у серпні – вересні 2014 року.
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