Волонтери розсекретили військових з 19-ої ОМСБр ЗС РФ, які воювали на Донбасі (фото)

Про це йдеться у розслідуванні волонтерської спільноти InformNapalm.

Волонтери назвали їхні імена: Олександр Федорович Дігуров, Олександр Михайлов, Микола Білокобиленко та Алес Джумагалієв.

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Зазначається, що взимку 2015 року основним районом діяльності розвідроти з 19-ої ОМСБр була лінія розмежування близько Донецька.

Раніше волонтери розкрили розвідників 7-ї військової бази Міноборони РФ, які брали участь в агресії проти України у серпні – вересні 2014 року.