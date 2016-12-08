Волонтери розсекретили російських розвідників, які воювали на Донбасі (фото)

Про це йдеться у розслідуванні міжнародної спільноти InformNapalm.

Їм вдалося розпізнати групу російських військових злочинців – військовослужбовців зі складу розвідувального батальйону і роти снайперів 7-ї військової бази (в/ч 09332, Грузія, м. Гудаута, окупована Абхазія) 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Росії, які у складі батальонно-тактичної групи (БТГр) у серпні – вересні 2014 року і пізніше, в 2015 році, брали участь у боях на Донбасі.

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"Встановлено, що до перекидання на схід України, з пізньої весни до середини літа 2014 року, БТГр 7-ї в/бази проходила бойову підготовку та злагодження на полігоні Ашулук в Астраханській області, звідки була перекинута спершу у Ростовську область і далі – на Донбас. Цю інформацію зайвий раз підтверджують дати знімків, виявлених на сторінках військових злочинців гудаутської бази", - йдеться у розслідуванні волонтерів.

Так, волонтери назвали імена військових: Сергій Миронов, Дмитро Авілов, Євген Іванов, Денис Кисельов, Іван Прокудін, Олександр Кривошеєв, Євген Нікітченко, Володимир Горбаченко.

Раніше волонтери змогли ідентифікувати військовослужбовців з 75 російських військових частин, які переправлялися в Україну за наказом свого командування.