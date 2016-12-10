Доба в зоні АТО: 31 ворожий обстріл, оккупанти з артилерії активно гатили по Широкіному

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку під вогонь 120 і 82 міліметрових мінометів потрапили Троїцьке та Новозванівка. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти обстріляли Новозванівку, Лобачево, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Станицю Луганську та урочище Шарів Кут. Снайпер вів вогонь поблизу Жовтого.

На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів і озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти понад 10 разів вів вогонь по Широкиному. Також під вогонь бойовиків потрапили: Красногорівка, Талаківка, Новотроїцьке, Зайцеве і Майорськ. Тут же стріляв снайпер.

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З 82 міліметрових мінометів обстрілювали Красногорівку, а з гранатометів і стрілецької зброї - Новотроїцьке. По Широкиному вела вогонь і 122 міліметрова артилерія.

На Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли Авдіївку.