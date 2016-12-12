ЗМІ розповіли подробиці зустрічі Савченко з терористами в Мінську

Про це розповіло джерело "Обозревателя", яке також перебувало у той час у столиці Білорусі.

"Не секрет, що Мінські угоди зайшли в глухий кут, але переговори ведуться "на всіх фронтах". І Захарченко, і Плотницький не відмовляються зустрічатися, якщо йдеться про обмін полоненими. А нам, звичайно ж, потрібно витягнути своїх людей, і в цій ситуації ми готові розмовляти з ким завгодно", - наголосило джерело.

Також він повідомив, що Надію Савченко в Мінськ погодився взяти Володимир Рубан ("Офіцерський корпус"), проте там вона поводилася "небезпечно".

Читайте такожВатажок "ЛНР" підтвердив, що він та Захарченко зустрічалися із Савченко в Мінську

"Надія завжди вирізнялася неврівноваженістю, але під час переговорів це просто неприпустимо. У Мінську вона стала наполягати – мовляв, обмінювати можна лише за такою схемою. Тут вже Рубан не витримав і осадив її: "Ти що сюди умови висувати прийшла?", - розповів співрозмовник видання.

Така поведінка нардепа, на думку джерела, може серйозно зашкодити переговорам щодо обміну полоненими і, відповідно, звільненню наших людей: "у переговорному процесі кожне слово має бути виваженим, вивіреним і коректним".

Він також додав, що інформацію про поїздку Надії Савченко в Мінськ і її присутність на зустрічі з Плотницьким і Захарченком Андрію Дзіндзю (він першим повідомив про "подорож" нардепа – Ред.), швидше за все, "злив хтось з СБУ". Оскільки доступ до інформації про ці переговори мали лише кілька людей, так і без відома служби такі переговори в принципі неможливі.

"Зустріч не збиралися висвітлювати в ЗМІ, оскільки переговори щодо обміну полоненими практично завжди ведуться за зачиненими дверима і зазвичай озвучується вже результат - звільнення. А будь-який анонс подібної зустрічі може призвести до зриву цього процесу", - розповіло джерело.

Як повідомляли деякі ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Сьогодні Плотницький підтвердив зустріч із Савченко у Мінську, а сама вона відмовляється її коментувати.