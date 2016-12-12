Ватажок "ЛНР" підтвердив, що він та Захарченко зустрічалися із Савченко в Мінську
12:40, 12 грудня 2016Війна
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Ватажок самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницький заявив, що він і Захарченко провели зустріч з депутатом Верховної Ради Надією Савченко.
Плотницький розповів про зустріч із Савченко / фото ghall.com.ua
За його словами, вони обговорили з нею обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", передає РІА Новости.
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"Нещодавно я з Олександром Володимировичем Захарченком зустрічався разом з народним депутатом України Надією Вікторівною Савченко. Це треба сприймати правильно, треба розуміти, що весь цей процес відбувається у рамках Мінських переговорів", — заявив Плотницький.
Як повідомляли деякі ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
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