Ватажок "ЛНР" підтвердив, що він та Захарченко зустрічалися із Савченко в Мінську

12:40, 12 грудня 2016
Війна
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Ватажок самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницький заявив, що він і Захарченко провели зустріч з депутатом Верховної Ради Надією Савченко.

Плотницький розповів про зустріч з Савченко / фото ghall.com.ua

За його словами, вони обговорили з нею обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", передає РІА Новости.

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"Нещодавно я з Олександром Володимировичем Захарченком зустрічався разом з народним депутатом України Надією Вікторівною Савченко. Це треба сприймати правильно, треба розуміти, що весь цей процес відбувається у рамках Мінських переговорів", — заявив Плотницький.

Як повідомляли деякі ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

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Теги: #Савченко#зустріч