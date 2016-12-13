Савченко: Україна має визначитися щодо статусу конфлікту на Донбасі

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Європейські політики визнали і допомогли нам прийняти резолюцію в тому, що у нас іде конфлікт із Росією, а не конфлікт внутрішньо український. Залишилося тільки Україні бути послідовною і визнати. Тому що війна і АТО – це різні речі. Якщо війна, то землі захоплені і людей треба звільняти, землі звільняти. Якщо АТО – тоді всі – терористи і ми всіх розстрілюємо, від малого до великого", - зазначила вона.

Читайте також"Батьківщина" обговорить питання можливого виключення Савченко з фракції - Тимошенко

При цьому Савченко зауважила, що Україна також має визначитися з тим, чи є на окупованих територіях її громадяни, скільки їх у відсотковому співвідношенні, і діяти відповідно.

Як повідомляли раніше ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.