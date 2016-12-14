"Сепари відчують": журналіст розповів про спецоперацію у прифронтовому місті Донбасу

14:24, 14 грудня 2016
Війна
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Українські спецслужби провели в одному з прифронтових міст Донбасу операцію, яку на собі відчують терористи.

Тепер бійцям АТО, розповів Цаплієнко, буде менше

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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"І все-таки вони працюють. Наші спецслужби провели успішну спецоперацію в одному з прифронтових міст. Про деталі говорити поки рано", - йдеться в його повідомленні.

Також журналіст зазначає, що різницю відчують і терористи, й бійці АТО, по яких "прилітати" буде менше.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі загинув росіянин, боєць ДУК "Правий сектор" Віталій Соломкін з позивним "Вітьок".

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Теги: #АТО#Донбас#спецоперація#журналіст