"Сепари відчують": журналіст розповів про спецоперацію у прифронтовому місті Донбасу
14:24, 14 грудня 2016Війна
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Українські спецслужби провели в одному з прифронтових міст Донбасу операцію, яку на собі відчують терористи.
Тепер бійцям АТО, розповів Цаплієнко, буде менше "прилітати" / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
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"І все-таки вони працюють. Наші спецслужби провели успішну спецоперацію в одному з прифронтових міст. Про деталі говорити поки рано", - йдеться в його повідомленні.
Також журналіст зазначає, що різницю відчують і терористи, й бійці АТО, по яких "прилітати" буде менше.
Як повідомляв УНІАН, на Донбасі загинув росіянин, боєць ДУК "Правий сектор" Віталій Соломкін з позивним "Вітьок".
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