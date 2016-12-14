На Донбасі загинув росіянин, який воював за Україну (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ПС.

"За походженням етнічний росіянин, котрий більшу частину свого свідомого життя прожив в західній Європі, не міг спокійно жити та не помічати розв'язану шовіністичну вакханалію Кремля відносно України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Міна прилетіла в яму, де був розрахунок міномета": Харківщина прощається з трьома загиблими бійцями АТО (фото)

Зазначається, що у липні місяці 2015-го року Соломкін нелегально перейшов кордон України та приєднався до лав ДУК ПС. Виконував поставленні завдання з жовтня 2015 по червень місяць 2016 на базі ПС "Чонгар" у рамках військово-політичної операції "Громадська блокада Криму".

З червня перейшов до складу Окремої тактичної групи ДУК ПС імені капітана Воловика, де брав участь у бойових діях на позиціях поблизу міст Авдіївка та Мар'їнка Донецької області.

У жовтні після реабілітації прийняв рішення перейти до 54-ОМПБ Збройних Сил України, де перебував до загибелі.