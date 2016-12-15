У "ДНР" назвали Савченко "злочинницею", але готові з нею розмовляти щодо обміну полонених
Так звані Донецька і Луганська народні республіки готові обговорювати з депутатом українського парламенту Надією Савченко обмін полоненими, хоч і називають її злочинницею.
"Ми свого ставлення до Савченко не змінюємо - вона є злочинцем, але якщо вона зараз може виступати в якості тієї людини, яка буде приймати і просувати рішення з приводу обміну полоненими, ми готові з нею розмовляти", - цитує "представника" терористичної «ДНР» Дениса Пушиліна ТАСС.
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За його словами, обмін полоненими став головною темою зустрічі Савченко, що відбулася раніше, з ватажками «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Нагадаємо, раніше Савченко повідомила, що під час таємної зустрічі з ватажками бойовиків в Мінську, вона зуміла домовитися з приводу обміну полоненими в пропорції 1 до 4.
15 грудня перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати 15 осіб у ОРДЛО.