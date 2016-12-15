Україна готова передати бойовикам 15 осіб – Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

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Вона сказала: “Україна передає 15 осіб із цього списку 228-ми, серед яких є важкохворі, літні люди, серед них є шість жінок, для того, щоб розблокувати процес звільнення заручників”.

“Ці люди будуть помилувані указом президента України, або там є інші процесуальні можливості, щоб їх передати для того, щоб процес звільнення заручників було розблоковано”, - зауважила Геращенко.

Раніше народний депутат Надія Савченко повідомила, що під час таємної зустрічі з ватажками бойовиків в Мінську, вона зуміла домовитися з приводу обміну полоненими саме в таких пропорціях.