Штайнмаєр вітає чергове оголошення "режиму тиші" на Донбасі

Про це йдеться в заяві Штайнмаєра, опублікованій 21 грудня, передає Радіо Свобода.

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«Повне виконання цього було б важливим кроком для стабілізації безпекової ситуації і прокладанням шляху для мирного вирішення конфлікту. Це необхідно для цивільного населення регіону, яке потерпає від конфлікту», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що ТКГ і контрольовані Росією бойовики висловлюють прихильність до стійкого режиму припинення вогню на Донбасі з опівночі 24 грудня.