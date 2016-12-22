Штайнмаєр вітає чергове оголошення "режиму тиші" на Донбасі
00:54, 22 грудня 2016Війна
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Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вітає оголошення режиму припинення вогню на Донбасі з 24 грудня.
Франк-Вальтер Штайнмаєр / REUTERS
Про це йдеться в заяві Штайнмаєра, опублікованій 21 грудня, передає Радіо Свобода.
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«Повне виконання цього було б важливим кроком для стабілізації безпекової ситуації і прокладанням шляху для мирного вирішення конфлікту. Це необхідно для цивільного населення регіону, яке потерпає від конфлікту», – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН раніше, спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що ТКГ і контрольовані Росією бойовики висловлюють прихильність до стійкого режиму припинення вогню на Донбасі з опівночі 24 грудня.
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