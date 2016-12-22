"Спочатку артилерія, потім піхота": у ЗСУ розповіли про схему атак бойовиків на Світлодарській дузі

Про це повідомив прес-офіцер підрозділу, який перебуває на позиціях в цьому районі, пише Українська правда.

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"Наразі тривають активні бойові дії, продовжується потужний обстріл наших позицій", - сказав він і додав, що обстріли відбуваються в тому числі і з важкої артилерії.

"На сьогодні уже було декілька спроб бойовиків повернути собі позиції, які вони кинули, і на яких ми закріпилися. Все йде за стандартно схемою – спочатку вони накривають наші позиції важким калібром, а потім йде піхота", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 грудня, українські військові відбили дві атаки бойовиків на Світлодарській дузі.