Українські військові відбили дві атаки бойовиків на Світлодарській дузі

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

"Так, з 09.00 до 09.45 терористичні угруповання чисельністю до одного взводу здійснили спробу вибити підрозділи Збройних Сил України із займаних позицій. Отримавши відсіч, ворог повторно здійснив спробу штурму", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожТурчинов побував на передовій на Світлодарській дузі (фото, відео)

У Міноборони наголосили, що всі атаки відбито, противник змушений був відступити.

"Втрат серед особового складу ЗСУ немає, втрати противника уточнюються", - розповіли в оборонному відомстві.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Світлодарській дузі бій точиться за невелику ділянку близько 1,5 на 1,5 кілометра, українські військові закріпилися на відвойованих у терористів позиціях.

За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військовослужбовців у лавах Збройних сил України не було, проте 11 наших бійців отримали поранення. Цих санітарних втрат Збройні сили України зазнали на Світлодарській дузі в результаті ворожих артилерійських та мінометних обстрілів.