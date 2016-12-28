Бойовики "ДНР" вивозять сім'ї з населених пунктів у районі Дебальцевого - ІС

10:58, 28 грудня 2016
Війна
10844 0

Бойовики і "чиновники" "ДНР" вивозять сім'ї з населених пунктів у районі Дебальцевого.

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Починаючи з 20 грудня бойовики "1-го АК ДНР" та "чиновники" "ДНР" масово вивозять свої сім'ї з Дебальцевого, Вуглегірська, Дебальцевського (колишня Комуна) у зв'язку із загостренням протистояння на лінії розмежування на даній ділянці.

Читайте такожБої на Світлодарській дузі: волонтери назвали причини й відтворили хронологію подій (карти)

"Ажіотажу сприяє поширення чуток у лавах бойовиків про те, що після "розвідки боєм" у районі Світлодарської дуги ЗСУ готують "масштабний наступ" на Дебальцеве. Основна частина сімей бойовиків вивозиться в Горлівку з можливою подальшою їхньою евакуацією вглиб окупованої території", - йдеться в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Загострення боїв на Світлодарській дузі
Теги: #ДНР#Дебальцеве