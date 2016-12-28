Бойовики "ДНР" вивозять сім'ї з населених пунктів у районі Дебальцевого - ІС
Бойовики і "чиновники" "ДНР" вивозять сім'ї з населених пунктів у районі Дебальцевого.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
Починаючи з 20 грудня бойовики "1-го АК ДНР" та "чиновники" "ДНР" масово вивозять свої сім'ї з Дебальцевого, Вуглегірська, Дебальцевського (колишня Комуна) у зв'язку із загостренням протистояння на лінії розмежування на даній ділянці.
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"Ажіотажу сприяє поширення чуток у лавах бойовиків про те, що після "розвідки боєм" у районі Світлодарської дуги ЗСУ готують "масштабний наступ" на Дебальцеве. Основна частина сімей бойовиків вивозиться в Горлівку з можливою подальшою їхньою евакуацією вглиб окупованої території", - йдеться в повідомленні.