Бойовики "ДНР" вивозять сім'ї з населених пунктів у районі Дебальцевого - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Починаючи з 20 грудня бойовики "1-го АК ДНР" та "чиновники" "ДНР" масово вивозять свої сім'ї з Дебальцевого, Вуглегірська, Дебальцевського (колишня Комуна) у зв'язку із загостренням протистояння на лінії розмежування на даній ділянці.

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"Ажіотажу сприяє поширення чуток у лавах бойовиків про те, що після "розвідки боєм" у районі Світлодарської дуги ЗСУ готують "масштабний наступ" на Дебальцеве. Основна частина сімей бойовиків вивозиться в Горлівку з можливою подальшою їхньою евакуацією вглиб окупованої території", - йдеться в повідомленні.