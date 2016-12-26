Метод "повзучого" наступу: експерт оцінив дії ЗСУ на Світлодарській дузі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець.

"Ті, хто вирішив, що українські війська проводили таку собі "розвідку боєм" - помиляються, не було ніяких "українських командирів із секундоміром, який заміряє швидкість реакції ватаноїдного командування", а була реальна спроба на рівні роти-батальйону провести поліпшення власних позицій у тактичному відношенні", - йдеться у його повідомленні.

Крім того, продовжив Машовець, активні дії із "виправлення ситуації" явно робилися й організовувалися не просто з відома бригадного командування, а й при його активній участі.

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"З 19-го по 21-е... орки явно у вогневому відношенні (я маю на увазі насамперед артилерію), мали перевагу. Нехай не завжди очевидне, але піхоті нашій попереду доводилося в цьому відношенні далеко непросто (косо-ходячі явно намагалися завдати нашій наступаючій групі фатальне вогневе ураження з метою змусити її відійти на вихідні). Більш того, гобліни навіть намагалися бити по нашому тактичному тилу", - зазначив експерт.

Також, зазначив Машовець, як мінімум половина наших втрат - результат близького вогневого бою, тобто отримані внаслідок застосування супротивником автоматичної стрілецької зброї, що стало можливим через явну відмову українського командування придушити цих стрільців "чимось важким".

"Оперативно-тактичний метод "повзучого" наступу "по-тихому" дрібними кроками в умовах позиційної війни, у певному відношенні вельми хороший. Бо дозволяє вам утримувати певним чином ініціативу, покращувати свої позиції і поступово заганяти супротивника в невигідні для нього умови", - підсумував він.