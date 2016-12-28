Медики не хочуть називати реальні цифри поранених і загиблих на Світлодарській дузі - журналіст

"Бої, які тривали (на Світлодарській дузі - УНІАН) з 18 по 23 грудня, одна з медиків з позивним «Мураха» порівняла з Дебальцевим по потоку поранених і загиблих. Медики не хочуть називати цифри, але кажуть, що втрат набагато більше, ніж офіційно заявляють у штабі АТО, в Міністерстві оборони, хоча вони списують це на те, що звіти дають по евакуації, за різними бригадам. Можливо,через це ми так і не побачили загальної цифри за той тиждень", - розповіла журналіст Євгенія Гончарук, повідомляє Громадське Радіо.

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За її словами, у бійців було багато осколкових поранень, розривних травм, були відкриті переломи, черепно-мозкові травми.

Як зазначила журналістка, з військової техніки, яка повинна була вивозити поранених і 200-х з поля бою, була одна МТ-ЛБ і одна «таблетка» — невеликий «бусик», який вивозить з поля бою на невелику дистанцію, звідки людей забирають волонтерські бригади, поранених стабілізують і везуть в лікарню.

"Від медиків надійшла інформація про те, що тяжко поранений боєць чекав майже чотири години, поки його забрали з поля бою. До цього призвів брак рук", - додала Гончарук.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Степан Полторак запевняв, що особовий склад у зоні проведення АТО забезпечений засобами евакуації.

Нагадаємо, за даними Міноборони, з 18 по 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинуло 8 українських військовослужбовців.