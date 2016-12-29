Український генерал оцінив імовірність авіаційної атаки Росії

Про це розповів генерал-лейтенант запасу Дмитро Уманець, пише Обозреватель.

Читайте також"Дядьки в штабах не награлися в війнушки": розвідник АТО оцінив ймовірність масштабного вторгнення Росії

Відповідаючи на питання, чи буде в війні на Донбасі застосовано авіацію, він сказав: "Це дуже важке питання, і воно вимагає дуже великої уваги. Якщо зараз ми більш або менш зміцнили оборону, те, що стосується застосування авіації, це дуже складне питання. Якщо агресія піде далі, якщо конфлікт буде розростатися... Я не буду говорити про цю ситуацію, але я як військова людина розумію: якщо якісь засоби вичерпали себе і не дають можливості перемогти супротивника, то керівництво починає застосовувати інші засоби і сили, щоб придушити супротивника. Це природно".

Виходячи з цього, генерал вважає за необхідне зміцнення, "крім сухопутної оборони, також військ протиповітряної оборони".

За словами Уманця, на кордоні з Росією має бути створено "поле, де не міг би пролетіти навіть безпілотник", а також "потужне угруповання зенітно-ракетних військ, щоб присікати будь-які спроби противника наносити удари по наших містах, по нашій державі, по нашим людям".