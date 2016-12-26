Волонтери вирахували російських військових, які розгортали засоби ППО на Донбасі (фото)

138-а ОМСБр ЗС РФ включає в себе зенітно-ракетні, артилерійські дивізіони, розвідувальний, мотострілкові, танкові батальйони, йдеться у розслідуванні InformNapalm.

Зазначається, що відрядження 138-ї ОМСБр було досить тривалим. Їхню присутність у Ростовській області волонтери фіксували ще в березні 2015 року. Вибуття частини контрактників до місця постійної дислокації, судячи з усього, було у лютому 2016 року, про що свідчать фото російських військових.

"Навчання" не обмежилися районом полігону в Ростовській області. На це вказує фото на одній з вулиць українського Донецька і низка інших, прихованих від сторонніх очей, фотографій", - розповіли в InformNapalm.

Фото зроблене на вулиці Сєченова, де неподалік розташована база підрозділу військ ППО 1-го армійського корпусу російських військ. (координати 47.996942,37.8571026).

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Крім цього, є групові знімки військовослужбовців 138-ї ОМСбр у Донецьку: наприклад, на тлі входу до ринку, назва якого написана українською «Ринок»; на тлі центральної новорічної ялинки Донецька, оздоблення якої однакове з року в рік.

"Примітно, що в період 2015 — 2016 років InformNapalm відзначав застосування російських ЗРК "ТОР" на Донбасі. Цей тип сучасного російського озброєння не міг використовуватися звичайними колабораціоністами. У таборі дислокації 138-ї ОМСБр також відзначалася наявність цих зенітно-ракетних комплексів. Напрошується висновок, що присутність російських ППОшників у Донецьку і застосування складного комплексу пов'язані між собою", - підсумували волонтери.

Як раніше зазначали в InformNapalm, військовослужбовців строкової служби ЗС РФ (так званих строковиків) не було видно й чути на Донбасі з часів боїв за Іловайськ та Дебальцеве. Але, виявляється, вони зустрічаються на окупованих територіях і зараз, у 2016 році.