Військові розповіли, як бойовики мстять їм за відбиті на Світлодарській дузі позиції (відео)

Боротися за втрачене цієї ночі бойовики не стали. Зазначається, що бій тривав кілометрів за 10 звідси, йдеться в сюжеті ТСН.

Закінчився він раптово, щойно впав густий туман. Кулемет Дегтярьова-Шпагіна замовк теж раптово.

Коли на дворі туман, хлопці зазвичай чекають на диверсантів. Вони прочісують територію, щоб зустріч не стала несподіванкою. Своєю чергою з іншого боку Світлодарської дуги повертаються ті, хто всю ніч провів під ворожим обстрілом.

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На ранок стало відомо, що бойовики дійсно гатили по бійцях, які тримають Світлодарську дугу, зокрема, з кулеметів і мінометів різного калібру. І в якісь час, кажуть хлопці, вони відчули, що буде наступ, але його, на щастя, не сталося.

За даними ТСН із власних джерел, тоді поранень на Світлодарці не зазнав жоден боєць.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня бойовики атакували українських військових на Світлодарській дузі. Всього було здійснено три вогневих нальоти тривалістю від трьох до шести годин кожен. П'ять українських військовослужбовців загинули, шестеро отримали поранення, ще у 10 - травми і контузії. Один поранений потрапив у полон. За даними штабу АТО, це найважчі втрати ЗСУ за останні 5 місяців.

Після того бойовики неодноразово атакували позиції ЗСУ в районі Світлодарської дуги. 23 грудня українські бійці звільнили від терористів село Новолуганське, розташоване в районі Світлодарської дуги, а також зайняли нові позиції.