В зоні АТО тривають пошуки трьох зниклих українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Днями троє військовослужбовців, які виконують бойові завдання в районі лінії розмежування на Маріупольському напрямку, не повернулися до місця розташування. Поки що триває пошукова операція. До неї залучені підрозділи і військової служби правопорядку, і військовослужбовці оперативно-тактичного угрупування «Маріуполь». Поки що жодної офіційної інформації з цього приводу немає», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 8 січня троє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування, не повернулись до місця розташування підрозділу.