Військовий експерт пояснив, чому наступ "Л/ДНР" неминучий

Таку думку у коментарі "Обозревателю" висловив військовий експерт, ветеран АТО Юрій Колесников.

"З падінням рівня життя їм потрібно утилізувати так званий протестний електорат. А це й ті, хто пішов на Донбас добровольцем, і прямо скажемо, вже колишні громадяни України, що переметнулися на протилежний бік", — сказав він.

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На думку Колеснікова, кадрові військові РФ, які перебувають на Донбасі, зараз виконують ті функції, що раніше лежали на загородзагонах.

"З точки зору росіян подібні дії цілком логічні. Адже те, що вони створили – потрібно кудись дівати. І вони утилізують. А як найкраще це зробити? Звичайно ж, в наступі", — пояснив військовий експерт.

Як повідомляв УНІАН, на Світлодарській дузі бойовики знову активізували потужні обстріл. За словами бійців, це помста за відбиті у минулому місяці позиції, які військові з втратами зайняли в лісі.