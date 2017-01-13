В ОБСЄ вважають малоймовірною озброєну місію на Донбасі

Зокрема - надати краще спорядження та техніку для контролю ситуації вночі, заявив він у інтерв'ю виданню Kurier, опублікованому в четвер, 12 січня, передає DW.

"Якщо вдасться забезпечити моніторинговій місії кращий доступ (до районів на Донбасі - Ред.), можливість контролю вночі, та покращити її технічне оснащення, можемо досягти прогресу та наблизитися до працюючого режиму припинення вогню", - зазначив Курц.

Утім Курц висловив сумніви в тому, що ідея озброєної місії ОБСЄ на Донбасі може стати реальністю, зокрема через брак підтримки серед країн-членів організації.

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Серед інших планів Відня на чолі ОБСЄ Курц назвав лобіювання послаблення санкцій проти Росії "крок за кроком" в обмін на "позитивний розвиток подій на місці".

Виступаючи із програмною промовою з нагоди початку головування Австрії, міністр виступив за збільшення уваги ОБСЄ до радикалізації ісламістів та відповідні превентивні заходи, повідомляє інформагенція dpa.