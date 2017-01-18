Голова ОБСЄ хоче продовжити роботу місії на Донбасі вночі, Лавров згодився на стрілецьку зброю для спостерігачів

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц виступає за розширення діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі, а саме у нічний час. Про це сьогодні, 18 січня, він заявив під час спільної з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим прес-конференції, передає DW.

Курц вважає, що це поліпшить ситуацію в регіоні в цілому.

"Що стосується доступу спостерігачів: чим ширший доступ вони отримають на територію цього регіону, тим більше і краще вони зможуть виконувати свої завдання. Я думаю, розширення діяльності місії спостерігачів на вечірньо-нічні години поліпшить ситуацію в цілому", - сказав він.

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У той же час очільник зовнішньополітичного відомства РФ заявив, що не проти розширення роботи місії ОБСЄ на Донбасі та особистої стрілецької зброї спостерігачів.

"Ми готові на те, щоб збільшити кількість моніторів на лінії зіткнення і на складах, зробити їхню присутність цілодобовою і дати можливість спостерігачам носити особисту стрілецьку зброю", - сказав російський міністр.

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У той же час Лавров, відповідаючи на питання щодо відновлення контролю Україною над кордоном на Донбасі, він зазначив, що "це є останнім кроком у виконанні мінських домовленостей".

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не підтримує розгортання поліцейської місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі для підтримки правопорядку на окупованому Донбасі.

«Якщо ви під озброєною місією ОБСЄ мали на увазі ідею, яку зараз почали вкидати з Києва про те, що потрібно озброєну поліцейську місію розгорнути на Донбасі, яка забезпечувала б там правопорядок, то ця ідея абсолютно суперечить Мінськими угодами», - сказав Лавров.

За його словами, в Мінських угодах передбачено, що Україна зобов'язана законодавчо визнати і закріпити в Конституції особливий статус Донбасу, включаючи право мати свої сили правопорядку.